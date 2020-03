nieuws

Het bijna verlaten Hoofdstation - Foto: Sebastiaan Scheffer

De klantenservice en het servicepunt van Qbuzz in Groningen hebben vanaf aanstaande vrijdag aangepaste openingstijden. De Servicepunten in Assen en Emmen worden vanaf vanaf vandaag gesloten tot in ieder geval 6 april.

Het Servicepunt in Groningen blijft vooralsnog geopend, maar volgens aangepaste openingstijden, namelijk van maandag tot en met tussen zaterdag 09:00 tot 16:00. De overige servicepunten van de vervoersmaatschappij in Assen en Emmen, gaan helemaal dicht.