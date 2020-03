PVV vraagt minister om maatregelen bij terugkeer skiënde Vindicaters

nieuws

Foto: Andor Heij

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV heeft maandag vragen gesteld aan de minister Van Engelshoven (OCW) en minister De Jonge (VWS) over de skivakantie die leden van studentenvereniging Vindicat maken in Sestriëre.

Zij gingen, ondanks het advies van het RIVM over het coronavirus het gebied, toch skiën in Noord-Italië.

Volgens de PVV is het ‘zeer onverantwoord dat Vindicat in Noord-Italië op wintersport gaat’. Ook verwijt de fractie de fractie de universitaire gemeenschap ‘incoherent beleid. De fractie wil dat minister Van Engelshoven met heldere regels komt op dit gebied.

Volgens het RIVM zijn er veiligheidsrisico’s in de regio Piëmont door het coronavirus. Het aantal besmette gevallen in die regio stond afgelopen zondag op 49 en is er daardoor sprake van ‘wijdverspreide transmissie van het virus’.