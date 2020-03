PVV: Grote projecten als Regionale Energie Strategie in de koelkast

nieuws

Grote projecten en plannen waar veel geld mee gemoeid is in de provincie Groningen moeten even de koelkast in vanwege de coronacrisis. Dat vindt de PVV in de gemeenteraad en provinciale staten van Groningen.

“De coronacrisis heeft grote consequenties voor de inwoners in onze provincie, en daarom zouden omvangrijke plannen met aanzienlijke (financiële) consequenties voor de inwoners moeten worden uitgesteld of voorlopig zelfs niet door moeten gaan”, schrijft de PVV. “Daarvoor is wezenlijke democratische inbreng door gemeenteraden, Provinciale Staten en burgers (inspreekrecht) noodzakelijk”.

Het gaat de PVV vooral om de Regionale Energie Strategie. Daarin staan afspraken omtrent het klimaatakkoord. De provincie moet voor 1 juni dit jaar een concept indienen. Volgens de PVV is dat niet haalbaar door de crisis.