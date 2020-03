PVV, FvD en 50Plus vragen om provinciaal noodfonds

nieuws

Foto Andor Heij

De statenfracties van PVV, Forum voor Democratie en 50Plus hopen dat de provincie Groningen ook een eigen noodfonds gaat instellen voor ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis.

Het provinciebestuur van Groningen heeft tot nu toe nog geen plannen om een noodfonds in te stellen naast het noodpakket van het Rijk. Maar volgens de fractie dreigt ook voor veel Groningers ontslag, omdat hun bedrijf mogelijk omvalt. Met name in het openbaar vervoer zien de fracties straks harde klappen vallen. Naast de werknemers noemen de fracties ook de gevolgen die dit gaat hebben voor ouderen en chronisch zieken, die door een verkorte dienstregeling gedwongen thuis moeten blijven.

De provincie heeft wel al afgekondigd dat het tijdens de coronacrisis vaker gaat uitbetalen aan crediteuren. Ook zijn de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en haar regionale partners met het Ministerie voor Economische Zaken en Handel voor extra steun voor de regio’s.