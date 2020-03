Publiek en minister vergapen zich aan waterstoftrein op Hoofdstation

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het Hoofdstation in Groningen kan zaterdagmiddag de waterstoftrein bekeken worden. Met deze trein worden, tot en met 13 maart, testritten uitgevoerd tussen Groningen en Leeuwarden. Eén van de belangstellenden is minister Stientje van Veldhoven (D66) van Milieu en Wonen.

Met de waterstoftrein worden deze weken testritten uitgevoerd. Ruim een week geleden kwam de trein bij Oldenzaal over de grens waarna het naar Leeuwarden werd verscheept. Inmiddels zijn er al diverse ritten uitgevoerd. Deze testritten vinden in de nachtelijke uren plaats waarbij er gekeken wordt naar het brandstofverbruik, de tankprocedure maar ook hoe de trein in een dienstregeling kan rijden.

Bij de test zijn verschillende partijen betrokken. Behalve vervoersbedrijf Arriva, ook testorganisatie DEKRA, energiebedrijf Engie en spoorbeheerder ProRail. Michiel Deerenberg van ProRail vertelt dat de testritten tot nu toe succesvol verlopen. “Het is ook een project van een lange adem geweest. Al in 2018 spraken we over deze testen. Maar door allerlei factoren als beschikbaarheid van de trein, vergunningen en ontheffingen is het er niet eerder van gekomen.”

De trein waar mee getest wordt is een zogenaamde Coradia iLint van fabrikant Alstom. In Duitsland rijdt deze trein op een traject tussen Bremerhaven en Cuxhaven. Nederland is het tweede land waar de trein op het spoor rijdt. De provincie Groningen zou maar wat graag de trein willen houden omdat het de ambitie heeft om treinen zonder uitstoot te laten rijden. De testritten worden tot en met 14 maart uitgevoerd. De publieksdag waarbij de trein bekeken kan worden duurt zaterdagmiddag tot 16.00 uur.

Foto: Sebastiaan Scheffer

Foto: Sebastiaan Scheffer

