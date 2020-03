Provincie verruimt betalingstermijn voor facturen omdat personeel thuiswerkt

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Crediteuren van de provincie Groningen moeten rekening houden met een langere betaaltermijn. Omdat een deel van het personeel thuis werkt in verband met de coronacrisis, worden facturen niet meer eens per twee weken betaald, maar één keer in de maand.

De provincie blijft verder telefonisch bereikbaar, maar doorverbinden met medewerkers lukt niet. Er wordt contact gezocht per mail met de desbetreffende medewerker, die vervolgens terug zal bellen.

oor offerteaanvragen en aanbestedingen wordt per situatie bepaald of de huidige termijnen in deze omstandigheden redelijk zijn of dat uitstel nodig is. De provincie zegt de betrokken ondernemers te informeren over deze besluiten.