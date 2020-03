Provincie steunt bedrijven met zonnepanelen op dak

nieuws

De provincie Groningen gaat bedrijven helpen bij het realiseren van een zonnedak. Op de bedrijventerreinen liggen ruim 6300 bedrijfsdaken van minstens duizend vierkante meter waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen.

Pas 5 procent van deze grote bedrijfsdaken wordt nu gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. Het project ‘Verzilver uw dak’ moet ervoor zorgen dat er meer zonnedaken op bedrijventerreinen komen. De provincie wil ondernemers stimuleren een SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten. Ook wil de provincie ondernemers die al zo’n subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Groningse ondernemers op een bedrijventerrein kunnen gratis een dakscan krijgen, om te kijken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook krijgen ze hulp bij de aanvraag van subsidie. Er zijn informatiebijeenkomsten op donderdag 12 maart in Leek en op dinsdag 17 maart in Bedum.