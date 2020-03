Provinciale subsidie voor Gronings bedrijf dat woningen zonder verwarming ontwikkelt

nieuws

Impressie: C+M+B Ontwikkeling

Het bedrijf C+M+B Ontwikkeling uit Groningen krijgt 40.000 euro subsidie van de provincie Groningen voor het verder ontwikkelen van een bouwsysteem voor zogeheten ‘passieve woningen’. Dat zijn huizen die zo goed geïsoleerd zijn dat ze geen verwarmingssysteem meer nodig hebben.

Met een eenvoudig kliksysteem kan snel en luchtdicht gebouwd worden. Bovendien kunnen de bouwonderdelen opnieuw gebruikt worden. “Ook in de bouw moeten we zuiniger omgaan met grondstoffen en meer hergebruiken. We willen daarom woningen en kantoren ontwikkelen die 100 procent circulair, aardbevingsbestendig én comfortabel zijn”, zegt Edwin Abee, directeur van C+M+B Ontwikkeling.

Met de investering hoopt het bedrijf op korte termijn vijf tot acht nieuwe banen te kunnen realiseren. Als de productie van de voorgebouwde bouwonderdelen ook in Groningen gaat gebeuren, dan komen daar in de toekomst mogelijk nog eens vijftig banen bij.