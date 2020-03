ProRail: “We houden zo lang als kan het openbaar vervoer draaiende”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

ProRail wil zo lang als het kan het openbaar vervoer draaiende houden ondanks het coronavirus dat momenteel heerst. Dat heeft Pier Eringa van de spoorbeheerder donderdag laten weten.

“Alle respect voor mensen in de frontlinie”, vertelt Eringa. “Veel medewerkers van ProRail werken thuis waardoor kantoren gesloten zijn. Maar we houden zo lang als het kan het openbaar vervoer draaiende om anderen naar hun werk of andere belangrijke plekken te brengen. Treinmachinisten, conducteurs, buschauffeurs en heel veel anderen: wat fijn dat we op jullie mogen blijven rekenen.”

Hettinga: Trots op collega’s

Directeur Anne Hettinga van vervoersbedrijf Arriva sluit zich bij de woorden van Eringa aan. “Ik zie onze medewerkers keihard werken om onder deze moeilijke omstandigheden reizigers een betrouwbare dienstregeling te bieden. Geweldig wat zij elke dag weer presteren voor mensen die werkzaam zijn in de vitale sectoren én die het openbaar vervoer gebruiken om naar hun werk te gaan. Juist voor hen is dat belangrijk.”

Basisdienstregeling

Behalve Arriva hebben ook NS, Connexxion, Qbuzz en Keolis maatregelen genomen om een betrouwbare dienstregeling te garanderen. Bij de NS geldt er vanaf zaterdag een basisdienstregeling. Met deze dienstregeling wordt er rekening houden met een stijgend aantal ziekmeldingen in vitale functies. Daarnaast laat het bedrijf weten zuinig te zijn op het personeel waardoor men alleen ingezet worden waar ze echt nodig zijn. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner te raadplegen voor de actuele reisinformatie.