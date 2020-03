ProRail gaat ‘kaalslag’ langs spoorlijn Groningen – Sauwerd compenseren

nieuws

Foto: George Hodan via Publicdomainpictures.net (CC 0.0)

ProRail gaat de bomen die in januari van dit jaar zijn gekapt langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd compenseren met nieuwe aanplant. Dat maakte de gemeente Groningen vrijdag bekend.

Begin januari 2020 richtte bouwbedrijf Strukton, in opdracht van ProRail, een kaalslag aan langs de spoorlijn, ter hoogte van de Stadhouderslaan. Volgens de gemeente voldeed dit niet aan de gemaakte afspraken en de verleende vergunning. ProRail zal daarom met herplanting compenseren, zoals de gemeente bij de spoorbeheerder had aangedrongen.

Voor de 19 verwijderde boomvormers met een doorsnede groter dan 20 cm vindt een herplant plaats. Er is gekozen om de bomen in april te planten. Daarnaast worden er rond de nieuwe bomen extra 200 nieuwe heesters geplant omdat het herstellen van de gemaaide heesters tot volwaardige planten, een aantal jaren in beslag neemt.

Voor de verwijderde lage begroeiing is de ervaring dat deze uit zichzelf herstelt en aangroeit. In september 2020 gaan de gemeente en de aannemer samen bekijken of daar sprake van is. Als deze zich herstelt, zal hiervoor geen verdere compensatie gedaan worden. Mocht er geen herstel zichtbaar zijn, dan volgt compensatie van de lage begroeiing.