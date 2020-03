Premier Rutte komt woensdag naar Groningen

nieuws

Minister-president Rutte komt aanstaande woensdag op bezoek op verschillende plekken in de provincie. Het bezoek van de premier zal in het teken staan van aardbevingsproblematiek en duurzame energie.

De minister-president zal een toespraak houden tijdens een lunchbijeenkomst in de stad Groningen met René Paas, bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de aardbevingsproblematiek. In Appingedam spreekt de minister-president ’s ochtends onder andere met mensen die in een tijdelijke woning verblijven, omdat hun oude huis is gesloopt. Ook zal hij de eerste gasloze wijk in het aardbevingsgebied bezoeken.

In de middag bezoekt de minister-president de Eemshaven, waar hij met vertegenwoordigers van havenbedrijf Groningen Seaports spreekt over de ontwikkelingen in de Eemshaven en over de ambities van het bedrijf. In de Eemshaven wordt de minister-president ook rondgeleid over het terrein van Buss Terminal Eemshaven, waar onderdelen voor on- en offshore windparken worden geassembleerd en worden op- en overgeslagen.