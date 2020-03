Posteractie: ‘Buschauffeurs bedankt!’

nieuws

Foto: Sijtze de Bruine

Een paarse poster met daarop de tekst ‘Buschauffeurs bedankt!’. Sinds dinsdagmiddag zijn ze bij verschillende bushaltes in de stad te vinden.

Het is een actie van vakbond CNV om de buschauffeurs in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. Het beroep is door het kabinet aangemerkt als een cruciaal beroep waar in deze crisis-tijd op vertrouwd moet kunnen worden. “Dinsdag hebben we op diverse plekken in de stad een poster geplakt”, vertelt Sijtze de Bruine van vakbond CNV. “Woensdag gaan we in de provincie nog verschillende opplakken. Op deze manier willen wij als vakbond onze waardering uitspreken voor de buschauffeurs die onder de vitale beroepsgroep vallen en die medewerkers in vitale beroepen brengen waar zij moeten zijn.”

De Bruine kreeg dinsdag hulp van zijn dochters. “Zij hoeven deze dagen niet naar school en op deze manier konden ze mij helpen om iets nuttigs te doen.”