Positief gesprek over aanpak woningen aandbevingsgebied

Acht corporaties en het Huurders Platform Aardbevingen Groningen willen duidelijke afspraken met minister Knops van Binnenlandse Zaken over de aanpak van woningen in het aardbevingsgebied.

Dat bleek woensdag tijdens een werkbezoek van de minister en uit zijn gesprek met de corporaties, het huurdersplatform. Het doel was de verbetering van de samenwerking tussen de overheid en de corporaties, voor het snel veilig maken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied.

De corporaties hebben de minister aangegeven dat voor het vervolg van de versterkingsopgave intensieve samenwerking en afstemming met alle partijen in de omgeving nodig blijft. Dit om alle huurders en particuliere eigenaren goed te informeren en te betrekken bij de plannen en de uitvoering.

Volgens de verschillende partijen was er sprake van een constructief gesprek. Ben Jacobs zegt, namens het huurdersplatform: “De tijd van alleen praten is voorbij. We willen resultaten en een einde aan de onzekerheid van huurders. We bieden ons partnerschap aan om samen tot goede resultaten te komen voor iedereen”.