Politiewagen en personenauto botsen op elkaar

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een aanrijding woensdagmiddag op het Emmaviaduct zijn een politieauto en een personenwagen flink beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval vond plaats vlak voor het Julianaplein. De politiewagen had blauwe zwaailampen aan. De bestuurder van de personenwagen had dat kennelijk te laat in de gaten.

Het ongeval zorgde voor enige vertraging voor andere weggebruikers rond het Julianaplein. De beide beschadigde auto’s zijn inmiddels geborgen.