Politievlogger Jan-Willem maakt filmpje over ambulancebus-transport

nieuws

Foto: still uit vlog Jan-Willem

Politievlogger Jan-Willem heeft dinsdag een filmpje gepubliceerd waarbij hij laat zien hoe het transport per ambulancebus naar het Noorden in zijn werk gaat. “De rillingen liepen over mijn rug.”

Jan-Willem maakt sinds een aantal jaren vlogs over zijn werk bij de politie. De abonnees op zijn YouTube-kanaal neemt hij mee op zijn dagelijkse diensten waarbij hij laat zien wat er allemaal bij het politiewerk komt kijken. In de video over de ambulancebus laat Jan-Willem zien hoe het transport in zijn werk gaat. “De begeleiding van het transport wordt gedaan door het Team Motorondersteuning van de landelijke eenheid”, vertelt Jan-Willem. “Ik heb toestemming gekregen om een deel van deze begeleiding te filmen. Ik ben zelf niet opgeleid om de begeleiding te mogen doen, ik mag er alleen om heen rijden om dit verhaal te vertellen.”

Het filmpje begint bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Na het verplaatsen van de patiënten in de bus zet de stoet zich in beweging. “Het moment dat de patiënten worden ingeladen deed meer met mij dan ik dacht. Van tevoren ben je samen met je collega’s nog een beetje luchtig. Maar toen de eerste twee een plekje kregen in de ambulancebus merkte ik dat de rillingen echt over mijn lijf liepen.” Jan-Willem blijft de stoet volgen tot Apeldoorn. Daar nemen motorrijders van het team Noord-Nederland de begeleiding over.

De vlog van Jan-Willem is hier te bekijken: