Politieactie bij boot Noord Willemskanaal

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De politie is woensdagochtend een actie begonnen om een bewoner of krakers uit een bootje te zetten dat in het Noord Willemskanaal ligt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

“De politie is hier met meerdere wagens ter plaatse”, vertelt Meter die bij de actie aanwezig is. “Ook is de provincie aanwezig.” Volgens bronnen ligt het bootje er al ruim een half jaar. Opvallend detail is dat er bij het bootje altijd fietsen liggen. Zowel op het dek van de boot alsook op de oever.

Volgens Meter hebben agenten de bewoner uit de boot gezet.

Later meer.