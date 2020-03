Politie zoekt naar verwarde, fietsende vrouw in Beijum

nieuws

foto: Andries Oord

De politie in Groningen is dinsdagmiddag op zoek naar een vrouw ,die in een verwarde toestand vanaf de Hylkemaheerd is vertrokken in de richting van de Stoepemaheerd, op een elektrische fiets. De politie heeft een Burgernet-melding uitgegeven voor de zoekactie.

De vrouw is mogelijk gewond aan haar gezicht. Ook heeft ze mogelijk een hoeveelheid medicatie ingenomen. De vrouw draagt een blauwe jas en rijdt op een elektrische fiets met een mandje voorop.

Heeft u deze mevrouw gezien? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 112, of als uw melding minder spoed heeft, dan kan dat via telefoonnummer 0900 – 8844.