foto: Andries Oord

De politie is op zoek naar getuigen van een geweldsincident aan de Grote Markt. Dit incident vond plaats op 18 februari.

Bij dit incident, dat plaatsvond ter hoogte van café De Doelen, waren volgens de politie negen jongeren betrokken.

De politie is te bereiken via 0900 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800 – 7000. Houdt daarbij zaaknummer 2020044256 bij de hand.