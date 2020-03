Politie vraagt publiek om informatie over inbraak aan Jaspisstraat

nieuws

Camerabeeld van de inbreker Foto: Politie

De politie is op zoek naar personen die meer weten over inbraken in een woning aan de Jaspisstraat in Groningen. In de Jaspisstraat werden, op 24 januari, onder andere sieraden, cosmetica, schoenen en kleding gestolen. Een dag later probeerde dezelfde man in te breken aan Goldbergsingel in Leek.

Het politieonderzoek wijst uit dat dezelfde inbrekers betrokken waren bij beide incidenten. De inbraken vonden plaats tussen 17.00 uur en 19.00 uur, terwijl de bewoners niet thuis waren. Om bij de woning te komen klommen de inbrekers in de Jaspisstraat over de tuindeur. Aan de achterzijde werd een raam opengebroken waardoor de twee personen naar binnen klommen.

Bij de woning in de Goldbergsingel lukte het de inbrekers niet om binnen te komen. Bewakingscamera maakten opnames van de verdachten. De bewoners konden met behulp van hun mobiele telefoon ‘live’ meekijken met de inbraak. De politie was zeer snel ter plaatse maar de inbrekers werden niet meer aangetroffen.

De politie wil graag weten wie dit zijn of waar zijn verblijven. De politie is te bereiken via 0900 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800 – 7000.