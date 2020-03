Politie ontdekt schuur met gestolen fietsen

nieuws

Foto: Politie Groningen

De politie in Groningen heeft afgelopen week een schuur gevonden in de Stad waarin meerdere gestolen fietsen zijn aangetroffen. Daarvoor is een verdachte aangehouden.

De verdachte heeft bekend dat hij betrokken is bij de diefstal van de fietsen. Voor zover bekend bij de politie is voor geen van de gestolen fietsen aangifte gedaan voor de diefstal.

Als u een van deze fietsen herkent, neem dan contact op met de politie in Groningen. Dat kan via 0900-8844, of via een persoonlijk bericht via Facebook, onder vermelding van registratienummer 2020059572.