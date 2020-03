Politie laat fraudezaken even liggen om flessenhals bij rechtbank te voorkomen

nieuws

Vanwege de uitbraak van het coronavirus treft ook de politie maatregelen, maar: ‘De veiligheid op straat blijft onze prioriteit. We blijven in contact met de samenleving’.



‘Daarbij denken we wel aan onze eigen gezondheid. Zo worden agenten uitgerust met beschermende middelen die ze kunnen gebruiken bij hulpverlening, zoals bij een reanimatie’.

‘Uiteraard laten we criminelen niet lopen als ze op heterdaad worden betrapt. Dat geldt ook voor verdachten van ernstige feiten of van feiten die de rechtsorde bedreigen. Zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden krijgen voorrang.

Bij andere geplande aanhoudingen, zoals bij fraudezaken, zijn we terughoudender. Dit om een flessenhals in de strafrechtketen te voorkomen; rechtbanken zijn bijvoorbeeld gesloten’.

‘De veiligheid op straat blijft prioriteit. Op dit moment zijn er voldoende politiemensen beschikbaar. Er zijn geen signalen dat extra inzet nodig is vanwege de coronacrisis, ook niet bij het handhaven van de noodverordeningen’.

‘De politie volgt de adviezen van het RIVM op. Dat houdt in dat we afstand houden waar dat kan en bijvoorbeeld geen handen schudden. Politiebureaus blijven gewoon open en we blijven in contact met de samenleving’.