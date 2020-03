Politie houdt drie veertienjarige jongens aan voor steekpartij op Martinikerkhof

nieuws

foto: Sammie Lobo / 112groningen.nl

De politie heeft afgelopen dinsdag drie jongens van 14 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident op het Martinikerkhof, afgelopen zondag. De jongens zijn inmiddels weer vrij, maar de jongen die het mes gebruikte heeft een gebiedsverbod gekregen voor de binnenstad.

De verdachte die het mes heeft gebruikt, is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze bepaalde dat hij onder strikte voorwaarden in vrijheid kan worden gesteld. Wek staat hij onder toezicht en kreeg hij verbod om in de binnenstad te komen. Volgens de politie is dat de meeste gebruikelijke procedure bij verdenking van een minderjarige.

De drie verdachten werden herkend op camerabeelden en zijn afgelopen dinsdag aangehouden en verhoord op het politiebureau. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.

Bij de steekpartij raakten twee jongens van 16 jaar uit Groningen gewond. Zij kregen ruzie met de drie verdachten, waarop één van hen een groot mes trekt. Hierdoor raakte een van jongens gewond aan zijn hoofd en de ander aan zijn handen.