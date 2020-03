nieuws

De gemeente zal de nieuw aan te leggen hondenspeeltuin in het Stadspark niet met een hek omheinen, maar met een haag. Een petitie voor een hek ging zojuist online.



‘Voor speelse honden en honden met een jachtinstinct is dit geen optie, omdat er maar 1 vogel/kat/konijn voorbij hoeft te komen, of je hond is weg’, aldus de opstellers. Ze willen een hek met een hoogte van minimaal 1,50 meter rondom de gehele speeltuin met een dubbele toegangsdeur/sluis.

De petitie staat hier.