Partij voor de Dieren wil dat B en W bezwaar maakt tegen “trofeejacht” op vossen

Foto: I, Malene, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=442706

De Groningse gemeentefractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel bezwaar maakt tegen de ontheffing op de vossenjacht in de Provincie Groningen. Het maant het college daarom donderdag, middels schriftelijke vragen, tot actie.

De partij noemt de jacht op vossen barbaars, zinloos en bovendien een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “De vossen worden met lichtbakken verblind en vervolgens op lafhartige wijze door jagers eenvoudige afgeschoten.” Volgens de fractie noemt de ontheffing dat jagers moeten zoeken naar jonge welpjes die moederloos achterblijven, om deze vervolgens ook te doden. “Het is van een verbijsterende barbaarsheid. Als het college deze trofeejacht toestaat in haar gemeente en geen bezwaar gaat aantekenen, dan kan de term “diervriendelijke gemeente” uit het collegeakkoord voor altijd naar de prullenbak worden verwezen”, aldus de Wrede.

In Nederland hebben meerdere provincies een ontheffing verleend voor de jacht op vossen. In Groningen is dat gedaan om weidevogels te beschermen. Dat mag oog met de eerder genoemde lichtbakken.

Het college kan tot en met 18 april bezwaar maken tegen het besluit van de provincie.