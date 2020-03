Parkeergarage Martini Ziekenhuis gesloten

nieuws

De parkeergarage van het Martini Ziekenhuis is gesloten. Patiënten en bezoekers kunnen hun auto kwijt op het parkeerterrein schuin tegenover de hoofdingang, naast Certe.

De route wordt duidelijk aangegeven met borden. Het parkeren is gratis. Men kan ook gebruik maken van pendelbussen en rolstoelen.

Patiënten en bezoekers kunnen vanaf nu alleen via de hoofdingang naar binnen. De Spoedeisende Hulp blijft vanzelfsprekend open. Vanwege het coronavirus is bij beide ingangen een toegangscontrole. Dit betekent dat het personeel de bezoekers een paar vragen stelt voordat hij of zij naar binnen kan.