Özcan Akyol signeert boekenweek essay in Groningen

De 85ste boekenweek is zaterdag van start gegaan. Om dit te vieren zijn er door heel Nederland verschillende activiteiten. In Groningen signeerde Özcan Akyol maandag het essay dat hij speciaal voor deze week schreef.

In zijn essay ‘Generaal zonder leger’ schrijft Özcan Akyol, beter bekend als Eus, over de ‘rebellen en dwarsdenkers’ in de literatuur. Het essay is geschreven voor een breed publiek. De schrijver vind het belangrijk dat literatuur toegankelijk is voor iedereen en niet alleen voor mensen die moeilijke boeken lezen. Volgens hem is het belangrijker dat mensen lezen en niet wat ze lezen. De schrijver signeerde zijn essay maandag middag in ‘Boekhandel Van der Velde’ aan de Grote Markt.