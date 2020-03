Overval op supermarkt in Kostverloren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de Groningse wijk Kostverloren is dinsdagavond overvallen. De politie is een zoekactie gestart naar de dader.

De overval vond plaats rond 20.20 uur. “Voor de supermarkt staat een politiewagen”, ziet Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Agenten doen in de supermarkt onderzoek waarbij men in gesprek is met personeel van de supermarkt. Zojuist is ook een rechercheur ter plaatse gekomen.” Een andere agent doet ondertussen samen met een politiehond onderzoek in een nabijgelegen park. “Het gaat om een park aan de Adriaan van Ostadestraat.”

De supermarkt is vanwege de overval gesloten voor het publiek.

Later meer.