“Overheid moet uitzendkrachten en nulurencontracters inkomensgarantie bieden”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De SP in Groningen wil dat overheden in gaan grijpen om verlies van werk en inkomen van uitzendkrachten en nulurencontracters te voorkomen. Snelle actie is volgens de SP ook nodig.

Volgens de socialisten is een derde van alle werknemers in Nederland flexwerker. Voor ZZP’ers is er de mogelijkheid om bijstand aan te vragen maar voor uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract zijn nog helemaal geen regelingen. “Wij krijgen veel berichten binnen van werkenden die van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen zijn komen te zitten”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “Wij willen dat het kabinet en de gemeente Groningen in gaat grijpen.”

Beleid is te eenzijdig

“De regeling voor ZZP’ers wordt door de gemeente uitgevoerd, voorgeschoten en uiteindelijk door het rijk terugbetaald. Dat is goed. Dit zou de gemeente ook voor alle uitzendkrachten en nulurencontracters moeten doen.” De gemeente Groningen schort ook de lokale belastingen van ondernemers op. “Het is heel goed dat de gemeente ondernemers tegemoet komt die last hebben van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, maar het is te eenzijdig. Dit moet ook gebeuren voor werkers die hun werk en inkomen verliezen. Het eerste wel doen en het tweede nalaten is de verkeerde politieke keuze.”

“Mensen hebben grote zorgen”

Bij de SP hebben de afgelopen dagen veel mensen aangeklopt die problemen hebben. “De mensen hebben grote zorgen. Perspectief op werk of verbetering van het inkomen verwachten ze niet, maar ze moeten wel hun huur en andere vaste lasten betalen. Juist nu moeten zij kunnen rekenen op een overheid die hen steunt.” De SP roept mensen op, die in een vergelijkbare situatie zitten, zich te melden bij de partij.

De SP verzamelde een aantal videoboodschappen van mensen die in de problemen zijn geraakt