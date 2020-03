Oproep Waddenburgemeesters: ‘Nu niet komen’

nieuws

Foto Andor Heij: Strand Schiermonnikoog

De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven.



‘Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld’.

De regering heeft afgelopen zondag ingrijpende maatregelen afgekondigd, maatregelen die er voor moeten zorgen dat het corona-virus zich min of meer gecontroleerd verspreidt. Het doel van die maatregelen is niet het stoppen van de verspreiding, maar het onder controle houden ervan.

‘Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker nog: ook wij moeten groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we de beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen’.

‘Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom. Maar in deze bijzondere periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken. Het aantal gasten dat met de boot naar de eilanden komt is de afgelopen dagen al sterk gedaald.

Aldus de burgemeesters van de Waddeneilanden, Michiel Uitdehaag, Tineke Schokker, Bert Wassink, Leo Pieter Stoel, Ineke van Gent.

Lees de volledige brief hier.