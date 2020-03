Oproep UMCG levert tientallen iPads op: “Samen staan we sterk!”

nieuws

Foto: Michiel Bal - twitter.com/michielbal

De oproep van het UMCG zaterdagavond om iPads te doneren heeft resultaat gehad. Diverse mensen maar ook bedrijven en instellingen hebben inmiddels tientallen iPads gedoneerd.

Woordvoerder Janneke Kruse van het ziekenhuis liet zaterdagavond weten 46 iPads te zoeken. “We zijn op dit moment bezig om de capaciteit op onze Intensive Care-afdeling te vergroten. Dit betekent dat we ook extra iPads zoeken.” De apparaten gaan gebruikt worden om contact te leggen tussen coronapatiënten in het ziekenhuis en hun familieleden thuis. “Als je als coronapatiënt hier binnen komt dan mag je geen bezoek ontvangen. Dat is heel naar. Door middel van de iPad kan er toch contact worden gelegd. Heel vaak zijn dat gesprekken die door IC-verpleegkundigen gevoerd worden. Veel van onze patiënten zijn namelijk niet bij bewustzijn. Een verpleegkundige kan door middel van een Skype-gesprek dan toch even vertellen hoe het gaat en ook laten zien hoe de patiënt er bij ligt.”

“Wij voelen ons verwant met het UMCG”

Een bedrijf dat flink wat iPads beschikbaar heeft gesteld is de Gasunie in Groningen. “We zagen zaterdagavond de oproep voorbij komen”, vertelt woordvoerder Michiel Bal van de Gasunie. “Wij hadden nog enkele tientallen apparaten, die tot voor kort door oud-collega’s gebruikt werden. Onze ICT-afdeling is daar direct mee aan de slag gegaan en zondagmiddag heb ik ze af kunnen geven bij de Intensive Care-afdeling.” Bal noemt deze periode het moment om met z’n allen op te gaan staan. “Ik heb ze benadrukt dat niet genoeg gezegd kan worden hoe zeer hun inzet gewaardeerd wordt. Daar heb ik ze voor bedankt. Prachtig dat we op deze manier kunnen bijdragen. Wij voelen ons, vanwege onze eigen vitale rol, verwant met het UMCG. Waar zij op een fantastische manier zorg bieden aan de velen die dat zo hard nodig hebben, proberen wij de energievoorziening in stand te houden. Samen staan we sterk!”

“Ik wil graag doneren”

Maar ook heel veel mensen laten weten het ziekenhuis te willen steunen. Robert Kazemier bijvoorbeeld. “Ik heb hier nog een iPad uit 2012 liggen. Waar kan ik het apparaat naar toe brengen?” Of Jan Paul de Vries. “Ik heb drie laptops en twee iPad’s die ik graag wil doneren. Ik kan alleen nergens vinden waar ik ze in kan leveren?”

Inleveren bij Martiniplaza

Kruse laat weten dat alle apparaten naar Martiniplaza gebracht kunnen worden. Daar is een inzamelpunt. “Apparaten die gebruikt zijn worden eerst een aantal dagen in quarantaine gehouden. Daarna gaan ze samen met apparaten die nog in de verpakking zitten naar onze ICT-afdeling die ze schoonvegen en vervolgens van de benodigde software voorzien.” Dat er zoveel wordt gedoneerd vindt Kruse hartverwarmend. “Het is echt super fijn. We zijn hier heel dankbaar voor.”

