Advies RUG: schud geen handen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Rijksuniversiteit Groningen adviseert maandag op hun website om geen handen meer te schudden. Dit doen ze als voorzorgsmaatregel voor het coronavirus dat zich razendsnel verspreidt.

Andere adviezen, waaronder regelmatig handen wassen met zeep, stonden al eerder op de website. Daarnaast meldt de RUG dat zij de komende dagen extra schoonmaakmaatregelen nemen.

Tot nu toe zijn er in ieder geval achttien Nederlanders besmet met het virus. Maandagochtend werd bekend dat een man uit Dalen, in de buurt van Coevorden, besmet is met het virus. Dat ligt zo’n 60 kilometer van de stad Groningen. Volgens de Veiligheidsregio Groningen zijn er nog geen besmettingen in Groningen bekend.

De GGD Groningen meldt op Twitter dat er ook veel onjuiste informatie over het virus de ronde doet op sociale media. Zij adviseren daarom om de website van het RIVM te volgen voor actuele informatie.

Er gaat onjuiste informatie over het coronavirus rond op social media. Nieuwe gevallen van corona en het laatste nieuws over het coronavirus vind je op: https://t.co/UcMQcpZ1DX.#corona #coronavirus #COVID-19 pic.twitter.com/36W82bywJM — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 2, 2020

Het kabinet komt dinsdag bij elkaar voor een crisisoverleg over het virus.