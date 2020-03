Opnieuw 20 jaar cel voor dubbele doodslag Haren

nieuws

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de 22-jarige Berihu B. in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel. Dat melden diverse media. De man doodde in oktober 2017 zijn vriendin en haar 6-jarige dochtertje in hun woning aan het Jufferpad in Haren.

De straf is gelijk aan het vonnis dat hem vorig jaar werd opgelegd door de rechtbank in Groningen. Hem wordt vooral zwaar aangerekend dat het kind het dode lichaam van haar moeder ontdekte, nadat hij de vrouw de keel had doorgesneden. Toen het meisje maar bleef gillen, wurgde hij haar.

De man was woest geworden toen zijn vriendin hem vertelde dat ze weer terug wilde naar de vader van de zesjarige. De verdachte had de baby die hij samen met zijn vriendin had, ongemoeid gelaten. Hij ging in hoger beroep omdat hij de straf te hoog vond.