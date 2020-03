Openbare leven komt tot stilstand: “Het lijkt apocalyptisch”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het openbare leven in Groningen is maandag vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Scholen zijn dicht, sportclubs en restaurants zijn gesloten. “Een hele vreemde sfeer.”

In het openbaar vervoer is het rustig. “Ik zat zojuist samen met twee andere reizigers in de bus”, vertelt een vrouw. “Normaal is deze bus bomvol maar nu is er bijna niemand. Waar ik zelf naar toe ga? Naar mijn werk. Mijn baas wil dat ik graag komt. Zo direct gaan we geloof ik bespreken of we de komende tijd ook open moeten blijven.”

De stoptrein naar Groningen is vrijwel helemaal leeg. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Een hele vreemde sfeer”

Ook in de treinen in het rustig. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, zegt een machinist van vervoersbedrijf Arriva. “Zojuist om 08.15 uur kwam de stoptrein uit Leeuwarden binnen. Dat is een trein die normaal helemaal vol zit met voornamelijk schoolkinderen en kantoormensen. Nu zaten er misschien twintig mensen in. Het is rustiger dan in de hoogtijdagen van een zomervakantie. Er hangt op het station ook een hele vreemde sfeer.”

Apocalyptisch

Ook op straat is het rustig. Op de Westerhaven loopt een vrouw met twee kinderen. “McDonalds!”, roept één van de kinderen. De vrouw antwoordt dat dat voorlopig niet zal gaan. “De kinderen zijn vandaag vrij. Omdat ze vanochtend al vroeg wakker waren maak ik maar even een ommetje met ze, maar het is heel gek allemaal. Er is bijna niemand op straat. Ik heb nooit een apocalyptische toestand meegemaakt, maar ik zou zeggen dat dit wel apocalyptisch lijkt.”