Ook na 6 april geen fysieke zittingen bij rechtbank

nieuws

rechtbank

Ook na 6 april zullen er bij de rechtbank aan het Guyotplein geen fysieke zittingen zijn. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak donderdagochtend besloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, wordt langzaamaan uitgebreid.

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Raad voor de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Vandaag is, na overleg met betrokken partijen, besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid. De Rechtspraak zal de komende week een aanvullende lijst opstellen van zaken die, naast de urgente zaken, in deze tweede fase ook prioriteit moeten krijgen.

Uitgangspunt blijft dat er in principe geen zittingen plaatsvinden en er geen fysiek contact is met partijen. Verdachten worden telefonisch gehoor of via Skype. Schriftelijke procedures blijven, net als nu, zoveel mogelijk doorgang vinden.

Op 31 maart neemt het Kabinet een besluit over de corona-maatregelen na 6 april. De Raad voor de Rechtspraak gaat de situatie dan opnieuw evalueren.