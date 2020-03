Ook kleine gevolgen van coronacrisis: langer je fiets stallen mag

nieuws

De coronacrisis heeft naast grote gevolgen ook kleinere uitvloeiselen: Je mag langer je fiets stallen bij het station. En de toiletten in het Stadspark zijn dicht.



‘In verband met het Corona-virus gaan wij de 12 dagen stallen-termijn niet handhaven. Dit stellen we tot nader orde uit. Parkeer dus gerust je fiets in 1 van onze stallingen.We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat meldt Groningen Fietsstad:

De lammetjes op de kinderboerderij krijgen rust. De gemeente: ‘Helaas kun je niet met je thuiszittende kinderen naar de kinderboerderij in het Stadspark. Ook die is gesloten vanwege het coronavirus, net als de openbare toiletten daar. We adviseren ook om de speeltuin niet te gebruiken’:

De vogelaars van Waarneming.nl houden hun zeldzame waarnemingen geheim. ‘Om het samenkomen van grote groepen waarnemers te voorkomen kan het zijn dat een waarneming van een zeer zeldzame soort verborgen wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip’:

