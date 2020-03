Ook in april luiden elke woensdag de Groninger kerkklokken

Omdat de nationale actie Klokken van hoop en troost verlengd is, luiden ook de kerkklokken van veel kerken in Groningen tot en met 29 april iedere woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur.

Inmiddels doen zo’n 65 SOGK-kerken in de provincie Groningen mee aan deze actie. Ook de Martinitoren, de Der Aa-toren en de Jozeftoren nemen deel aan deze actie.

Toen dit initiatief werd gestart door de Paradijskerk in de binnenstad van Rotterdam., waren de overheidsmaatregelen van kracht tot en met 6 april 2020. Inmiddels heeft de overheid de maatregelen verlengd tot 1 juni a.s. Eind april wordt bekeken of het nodig is de klokken van hoop en troost in de maand mei ook nog te luiden.