Ook CDA vraagt provinciebestuur om extra steun voor ondernemers

De roep om een provinciaal noodfonds voor ondernemers klinkt steeds luider. Nu hoopt ook het CDA dat het provinciebestuur met aanvullende regelingen komt, voor ondernemers in nood door de coronacrisis. Vorige week vroegen de statenfracties van PVV, Forum voor Democratie en 50Plus het College van Gedeputeerde Staten al om de instelling van zo’n fonds.

Volgens de fractie staat ook in de provincie Groningen bij veel (familie)bedrijven en ZZP’ers het water aan de lippen. Daarom hoopt de fractie dat het provinciebestuur met aanvullend hulp komt, bijvoorbeeld in de vorm van een noodfonds tegen 0% rente. Dit moet ondernemingen verleiden om nu te investeren. Ook vraagt de fractie om haar eigen betaaltermijn terug te brengen tot uitsluitend de periode die nodig is om facturen te verwerken. Daarnaast wil het CDA dat MKB’ers en ZZP’ers de opcenten voor motorrijtuigenbelasting later mogen betalen.

De provincie heeft wel al afgekondigd dat het tijdens de coronacrisis vaker gaat uitbetalen aan crediteuren. Ook zijn de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en haar regionale partners met het Ministerie voor Economische Zaken en Handel voor extra steun voor de regio’s.