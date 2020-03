OOG weerman Johan Kamphuis verrast met troostvers

oogochtendshow

OOG Weerman Johan Kamphuis verraste iedereen vrijdagochtend in de OOG Ochtendshow. Dat deed hij door niet het weerbericht te brengen, maar een troostvers voor te dragen. Het gedicht is van de Ierse franciscaner monnik Richard Hendrick.

Het gedicht haakt in op de negatieve gevoelens die momenteel rondgaan over het Corona-virus COVID-19, maar belicht daarbij dat er ook veel positieve gevolgen zijn. Zo ziet hij mensen die zich van een onverwachte positieve kant laten zien, dat kerken, synagoges en moskeeën hun deuren en armen openen en constateert hij dat we worden omarmd door liefde. En zoals het een franciscaner monnik behoort roept hij iedereen op tot gebed, maar ook om bewust te zijn over de keuzes die je maakt.

Na afloop draaiden presentatoren Alexander Termeer en Remco Herrema een nummer van Ede Staal.