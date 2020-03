OOG Radio doet ook mee met Corona initiatief

oogochtendshow

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede

OOG Radio doet ook mee met het initiatief van 3FM-DJ Sander Hoogendoorn. De 3FM-DJ probeert alle ochtendshows op vrijdag om precies 08:45 uur het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ te laten draaien.



Hoogendoorn opperde het idee dinsdagochtend in zijn ochtendshow, om daarmee samen op te trekken met andere radiostations in de coronacrisis. Hij bedacht het initiatief naar aanleiding van de speech van Mark Rutte maandagavond. “We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om eruit te komen. Met dit soort dingen gaat het gewoon over de grenzen van de zenders heen”, aldus de 3FM-dj. Het wordt inmiddels opgepakt door diverse radiostations in Nederland, Engeland, België, Oostenrijk, Spanje, Bulgarije en Luxemburg.

De OOG Ochtendshow heeft daarom ook besloten mee te doen, waardoor het nummer ook in Groningen te beluisteren zal zijn. OOG Radio is te ontvangen op 106.6FM, Haren en Groningen-Zuid op 107FM en livestream via de OOG site.