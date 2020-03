OOG beperkt uitzendingen op radio en televisie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In verband met het coronavirus heeft ook OOG besloten om de programmering tot een minimum te beperken. Voorlopig wordt voor televisie alleen een aangepaste nieuwsuitzending gemaakt. Daarnaast blijven op OOG Radio alleen het nieuws en de ochtendshow te beluisteren. Van alle overige programma’s worden voorlopig geen nieuwe uitzendingen opgenomen.

OOG neemt dit besluit om medewerkers en vrijwilligers zo veel mogelijk in bescherming te nemen tegen het coronavirus. De programma’s die wel gemaakt worden, worden gemaakt met een minimale bezetting. Een deel van het personeel werkt vanuit huis, waardoor op de website de berichtgeving zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

Met de minimale bezetting en een beperkte nieuwsuitzending op zowel Radio en Televisie blijft OOG haar taak tot nieuwsvoorziening uitvoeren. De maatregelen duren in ieder geval tot 6 april.

Als u de komende weken iets nieuwswaardigs of opmerkelijks ziet in uw omgeving, tip ons dan vooral wel! Dat kan via info@oogtv.nl, via Twitter met de hashtag @oogtv, via Facebook of via Instagram. Ook foto’s zijn welkom!