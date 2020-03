Ontslagen hoogleraar RUG gaat in hoger beroep

nieuws

Hoogleraar Joost Herman gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter over zijn ontslag. Dat meldt de Universiteitskrant dinsdagmiddag. De rechtbank Noord-Nederland stelde vorige week donderdag dat de Rijksuniversiteit Groningen het contract met de omstreden hoogleraar mag ontbinden, omdat hij beschuldigd wordt van fraude.

Volgens de advocaat van Herman is de conclusie die de rechter trektte kort door de bocht, zo vertelt ze aan de UK: “Ik heb een uitgebreid verweer gevoerd, waarin veel aspecten aan bod kwamen zoals het feit dat hij ziek is geworden door zijn werk. ‘Maar ook dat hij geen inzicht had in het volledige dossier, wat wel nodig is voor een compleet verweer. Daar gaat de rechter helemaal aan voorbij.”

De rechtbank verweet Herman een ‘laakbare en verwijtbare handelswijze’, omdat hij zonder medeweten van de RUG een stichting oprichtte en vervolgens geld voor deze stichting direct heeft bijschreven op de rekening van deze stichting. Dit terwijl deze geldstroom via de RUG had moeten lopen. Herman zelf stelt dat hij zichzelf niet heeft verrijkt en het geld kwam ten goed aan studenten. Collega”s starten eerder een petitie, zij verwijten de RUG karaktermoord. De petitie is vierhonderd keer ondertekend.

Herman werd in januari van dit jaar ontslagen. Naast de procedure over het ontslag van Herman loopt ook nog een civiele zaak waarin de RUG bijna 1,2 miljoen euro van hem eist.