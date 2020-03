Ontmoetingsmiddag Nabestaanden Na Zelfdoding

nieuws

Foto: flickr.com/people/judy-van-der-velden/

De Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen organiseert zaterdag 7 maart een ontmoetingsmiddag voor nabestaanden in Natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren.



De Stichting bestaat uit vrijwilligers. Alle leden hebben een dierbare verloren door zelfdoding. De Stichting stelt zich ten doel mensen, met name in Groningen, die iemand hebben verloren na een zelfdoding te ondersteunen.

Naast de jaarlijkse ontmoetingsmiddag met sprekers zijn er ook maandelijkse ontmoetingsavonden in de stad. Meer info.