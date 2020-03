Onduidelijkheid bij Groninger Museum en Forum Groningen over invulling sluitingsperiode

Alle musea in Groningen zijn sinds vrijdag gesloten vanwege de corona-crisis. Ook in het gloednieuwe Forum Groningen staan de nu al iconische roltrappen de komende weken stil.



De maatregelen treffen de culturele sector in de stad hard. Het Forum Groningen, één van de meest bezochte gebouwen van Nederland, is leeg. Zo vallen alle activiteiten rond bijvoorbeeld de boekenweek in het water. Zaterdag zou in het Groninger Museum een grote expositie openen over 75 jaar Bevrijding. Ook dit moet nu nog minstens twee weken wachten.

Zowel het Forum als het Groninger Museum tasten enigszins in het duister over hoe de komende weken eruit gaan zien. Met name voor het personeel zorgt het stilleggen van de activiteiten voor een onzekere periode.