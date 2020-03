Onderzoekers UMCG stellen diagnose allergisch astma en hooikoorts met neusborsteltje

nieuws

Foto: ColtsFan via Pixabay

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een nieuwe methode ontwikkeld om allergische astma en hooikoorts vast te stellen bij jonge kinderen. Niet door een uitgebreide allergie-test, maar door in het DNA van neuscellen te kijken.

Kinderlongarts Gerard Koppelman en promovendus Cancan Qi concluderen in hun onderzoek, gefinancierd door het Longfonds, dat er verschil te zien is tussen het DNA van kinderen met en zonder astma. Ook zorgt het ervoor dat het bij jonge kinderen, waar deze test voornamelijk voor bedoeld is, makkelijker wordt om de diagnoses van allergische astma en hooikoorts te stellen.

Ook is er in de neuscellen verschil te zien tussen kinderen die met en zonder huisdieren opgroeiden. Kinderen met huisdieren lijken minder vaak last te hebben van de onderzochte ziektebeelden. De onderzoekers willen hier echter nog geen grote conclusies aan verbinden.