Onderzoek naar alternatief vervoer Grote Markt

Foto: Alexander Termeer

De gemeente laat onderzoek doen naar alternatief vervoer naar de Grote Markt, als daar de bussen niet meer langs rijden.

Een proef met een pendelbus is in oktober vorig jaar gestaakt, toen bleek dat er maar weinig mensen gebruik van maakten. De gemeente beloofde toen een nieuw onderzoek. Uitgangspunt is dat het alternatief vervoer duurzaam is, dus gaat het om elektrische bussen of waterstofbussen.

Onderzoekspunten zijn onder meer: de route, de locatie van de halteplekken, de kosten en baten, het verwachte gebruik. Het onderzoek gaat 25 duizend euro kosten. De gemeente verwacht medio 2021 een voorstel te kunnen doen.