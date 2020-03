Onderwijsacties vanwege corona opgeschort

nieuws

Foto Sebastiaan Scheffer

De Algemene Onderwijsbond (AOb) schort de zogenaamde ‘derde-dinsdag acties’ in het onderwijs tijdelijk op vanwege het coronavirus. Dat heeft de AOb dinsdag laten weten.

“We vinden dat de prioriteiten nu liggen bij de coronacrisis”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder. “Actievoeren is nu niet gepast.” Volgens Van Gelder blijkt deze dagen maar weer hoe belangrijk de publieke sector is. “Alle scholen blijven dicht tot 6 april en onderwijspersoneel is nu druk bezig hoe ze innovatieve lessen toch kunnen aanbieden om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.” In het onderwijs wordt al bijna drie jaar gestaakt vanwege de hoge werkdruk en de lage salarissen.

De acties in het onderwijs worden opgeschort tot in ieder geval 6 april. “Als deze crisis voorbij is, moeten we heel snel met het kabinet praten over investeren in het onderwijs.” De AOb laat daarnaast weten dat de actie ‘Trek aan de bel’ per direct is beëindigd en dat het meldpunt om lesuitval aan te kaarten per direct offline is gehaald.