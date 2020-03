Ondernemers Haren bezorgen producten thuis

nieuws

De bezorgers op hun bakfietsen. Foto: Stichting Shared Spaces Haren

Door het coronavirus is het rustiger dan normaal in veel winkels. Daarom zijn veel ondernemers creatief. In Haren bezorgen veel winkeliers nu thuis, in samenwerking met Stichting Shared Spaces Haren.

Het idee om aankopen thuis te gaan bezorgen komt van die stichting, zegt Jochem de Josseling de Jong. Hij is van Shared Spaces Haren. “Wij merkten dat sinds het RIVM aangekondigde dat er zoveel mogelijk mensen binnen moeten blijven de zoektocht steeds groter werd van winkeliers om klanten in hun winkels te krijgen. Aan de hand daarvan zijn we gaan denken wat we kunnen doen om Haren levendig te houden.”

Van een ijsverkoper kreeg hij twee elektrische bakfietsen te leen waar normaal gesproken ijs uit wordt verkocht. “Hij heeft normaal schepijs, maar kan daar nu niets mee. Fietsenmaker Glastra heeft aangeboden om eventuele defecten aan de fietsen te repareren.”

Klanten kunnen hun bestelling zelf bij één van de deelnemende winkeliers doorgeven, zegt De Josseling de Jong. “De ondernemer regelt het betaalproces, hij of zij heeft van ons een adressticker gekregen waarop komt te staan welke datum, tijd en adres het bezorgd moet worden. Dat gaat bij ons in de bakfiets, onze bezorgers rijden naar het adres toe en zetten het pakket op de deurmat. We bellen aan en gaan op twee meter afstand staan, we vragen heel vriendelijk of we mensen op de foto mogen zetten als bewijs van aflevering en zo hebben we minimaal contact.”

Er doen inmiddels veertien winkeliers in Haren mee. Eind deze week worden er flyers huis-aan-huis bezorgd om de bezorgdienst onder de aandacht te brengen. In de Haren Doet Update welke komende zaterdag verschijnt praat Kevin van der Laan met Jochem de Josseling de Jong verder over het initiatief.