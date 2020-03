Onbekende man slaat vrouw met tak in Stadspark; politie zoekt getuigen

nieuws

foto: Sammie Lobo / 112groningen.nl

Op de Concourslaan in het Stadspark, nabij het viaduct, is maandagavond een vrouw mishandeld. Ze werd door een onbekende man geslagen met een tak. De politie is dinsdagmiddag op zoek naar getuigen van dit geweldsincident.

De mishandeling vond plaats tussen 18.45 en 18.55 uur. De dader was volgens de politie geheel onbekend bij het slachtoffer. Na de mishandeling heeft de man nog wat geschreeuwd naar het slachtoffer en is vervolgens weggelopen richting de hoofdingang van de Drafbaan. De vrouw is vlak na de mishandeling ten val gekomen. Daarbij raakte de vrouw gewond.

De dader is vermoedelijk een man tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij had een blanke huidskleur, was rond de 1.90 meter lang en heeft een slank postuur en donker haar. De man droeg een felblauwe jas met een donkere broek.

Getuigen kunnen zich bij de politie melden via 0900-8844 of als u anoniem wilt blijven via 0800 – 7000. Ook een persoonlijk bericht via Facebook is mogelijk. Houdt daarbij zaaknummer 2020080061 bij de hand.