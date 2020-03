Omzetverlies winkels wel 75%

nieuws

Foto: Emma Westers

Winkels in de stad lijden misschien wel een omzetverlies van 75 procent. Dat zegt Eric Bos de voorzitter van de Groningen City Club.

Alle horecagelegenheden zijn helemaal dicht of hebben uitsluitend een loketfunctie, maar ook een aantal winkels sluit de deuren of past de openingstijden aan. Volgens Bos zijn zijn leden daar niet blij mee en is het ook niet goed vanuit het gezondheidsperspectief. Hij is blij met de ondersteuningsmaatregelen van het kabinet, maar vraagt zich af hoe de ontwikkelingen op termijn zullen verlopen.

Volgens Bos wordt de trend dat steeds meer winkeliers ook via het internet hun producten aanbieden door het coronavirus enorm versneld. ‘ In december zijn wij gestart met Het Warenhuis Groningen. Dat is een platform, en we zitten eraan te denken om dat snel uit te breiden. Nu zijn er zestig winkels bij aangesloten. Als je online iets bestelt, kun je dat dezelfde dag binnen vier uur in huis hebben.’