Omzet bouwmarkten en supermarkten blijft ongekend hoog

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De omzet van bouwmarkten en supermarkten blijft door de coronacrisis hoog. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de derde week van maart hadden de bouwmarkten 50% meer omzet dan het jaar ervoor. Veel mensen hebben door de coronacrisis (tijdelijk) geen werk of werken thuis. Daarom wordt er veel geklust in en rond huis en in de tuin.

Ook de Groninger bouwmarkten worden deze weken massaal bezocht en moeten klanten vaak buiten wachten, omdat er anders te veel mensen in de winkel komen. Men moet anderhalve meter afstand van elkaar houden om de verspreiding van het virus af te remmen.

Voor supermarkten is de omzetstijging 25% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De grootste hamsterwoede is afgenomen, maar toch worden er nog veel houdbare producten gekocht. Bakpoeder en aanverwante zaken zijn de grootste stijgers, maar ook rijst en conserven lopen goed.

Dat is ook in de Groninger supermarkten te zien. De vakken met dergelijke spullen zijn veel leger dan normaal. Mensen blijven veel toiletpapier kopen. Het dubbele in vergelijking met vorig jaar, maar dat is wel minder dan direct na de afkondiging van de coronamaatregelen door het kabinet. De verkoop van handzeep is verdrievoudigd.